高鐵預計3月15日起實施防疫班表等防疫措施，高鐵企業工會昨日與公司開會討論。工會希望，防疫期間暫停驗票班、暫停車廂熱飲、報章雜誌服務等，並稱希望延至4月5日後再實施，但公司認為，有必要在3月15日實施，正與同仁溝通中。

高鐵工會主張，應充足供應列車組消毒用品，如：乾洗手；應於防疫期間暫停商務車廂熱飲、報章雜誌之服務；暫停驗票班，避免過多接觸旅客之風險等。

另在防疫班表配套部分，工會亦主張，若因公導致需居家隔離或居家檢疫，需給全薪公假14天；於值勤時發燒，應立即要求返家並給予全薪病假；防疫班表輪值週期，須合乎勞動基準法的規定；對於法令規定給予的假別，同仁如有需求，應盡可能提供必要協助；對於配合防疫班表而導致工時不足時，應由公司吸收，不得再要求員工補償不足工時；詳細公告對於單日12小時班表，工資計算應清楚告知；依性別工作平等法申請之所謂媽媽班，如遇防疫班表限制時，應從優放寬調整；特休申請應依法律規定8小時計算；四月疏運連假班表，應盡速公告。

工會強調，理解公司防疫需求，亦強烈呼籲台灣高鐵公司應與工會協商結果，同時公告配套方案。

高鐵公司表示，持續透過防疫小組機制做各項防疫準備工作。其中，有關防疫班表規劃，是以合理、可行為原則，做分區、分組執勤模式，避免因人員交叉感染，以致無法提供大眾運輸服務；公司致力保障同仁勞動權益及良好工作環境，考量相關措施實施可能造成同仁不便，正持續溝通中，盡力降低因落實防疫對同仁造成的影響。

(中時 )