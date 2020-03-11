民航法無人機管理新制將在3月31日上路，嘉義市擬規劃全區禁飛，讓玩家憂心無人機將在嘉義市絕跡，且成為彰化以南「唯一」全縣市禁飛區域，嘉義市議會議長莊豐安、議員蔡文旭今天召開公聽會，邀請相關業者、飛手和相關局處官員說明。

今天上午舉行的公聽會，交通處長鄭君健、觀光新聞處長張婉芬均列席與會。

嘉義市議會今召開公聽會，針對無人機管理新制收集民意。反對嘉義市政府將空域暫時劃定為，彰化以南「唯一全面禁飛」縣市。(圖/嘉義市議會、嘉義市飛手提供)

無人機玩家柯發壽發言表示，嘉義市不宜採「正面表列」全區禁飛，並從「觀光宣傳」、「長照救難」、「創新教育」與「環境保護」四項理由進行說明：

以「觀光」層面來說。近年市府推動「木都」文化觀光，全面禁飛將使得文化觀光缺少宣傳畫面，如經營小成本的文化輕旅或是餐廳據點，過去能自行拍攝宣傳影片，全面禁飛後將只能請專業攝影公司拍攝，將大幅增加成本。

以「長照救難」來看，以往遇到山難、海難，當政府搜救單位能量不足時，就可能需民間單位或團體同心協力協搜，以往在屏東、南投等多山縣市都有使用空拍機搜救，找到山難者或失蹤人的案例。但若全市禁飛，將無法擴大空拍協搜能量，只能從外縣市商請高手協助，會延誤救難時機。

另外，以「創新教育」而論，「僵化」的全面禁飛措施將阻礙「創新科技教學」：現在全世界都在進行機器人、無人載具等導向創新科技教學，就是要讓孩子跟上時代，「貿然全區禁飛，連升空一公尺都違法」，怎麼進行科技創新教學？怎麼培養學生「創客精神」，學習新科技？

最後，也是最重要的「環境保護」層面，若能用空拍機拍景，不法業者將有所顧忌，減少隨意傾倒、排放廢棄物的可能。若市府執意劃設「全區禁飛」，無異於宣告嘉義市將是可安心排放汙染物之處，部分人口稀少、偏遠地區將等同潛在的污染溫床。

嘉義市議會今召開公聽會，針對無人機管理新制收集民意。反對嘉義市政府將空域暫時劃定為，彰化以南「唯一全面禁飛」縣市。(圖/嘉義市議會、嘉義市飛手提供)

蔡文旭議員認為，若全區禁飛，新制上路自行放飛，將面臨上百萬元的罰鍰，農用的植保機噴灑農藥，就算考證，有面臨禁飛問題，不論多小的農地，升空即違法。因此，他「建議市府採負面表列」，除了禁飛區(機場、軍事基地)外，其餘都開放。

交通處長鄭君健回應澄清，正負面表列還未正式決定，3月底前會正式公告。會有正面表列是因為，民航局在11月底曾發函給各縣市政府「建議」做「正面表列」，但在6號由國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、北市議員李明賢在立院召開的公聽會。「民航局列席官員卻又在備詢時改口稱，希望全國採負面表列」，造成各縣市對於空域管理「一國兩制」。對此，今(11日)早，嘉義市府已發公文給民航局，希望民航局能有統一性做法。嘉義市府也將在今天會議結束後，審慎討論空域管理問題。

(中時電子報)