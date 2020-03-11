新冠肺炎在全球擴散，陸劇《外科風雲》劇情描寫因莫名病毒無預警擴散下，導致有人呼吸道感染發炎的橋段，寫實逼真劇情，真實了解身為醫療人員、家屬與病患三面的複雜心情，被粉絲大讚是「超前佈署」的先知劇，讓該劇再次受關注。

白百合。（LiTV提供）

白百合。（LiTV提供）

有「零負評」美譽的演技派型男靳東，戲裡飾演胸腔外科醫生，他說自己的叔叔就是醫生，親友中也有從事醫療研究相關行業，加上從小時常聽家人聊到現今醫療狀況，因此對這領域不算陌生，「很多生活中的大小問題、人生觀點，基本上都能在醫院裡找到答案」。

靳東。（LiTV提供）

靳東。（LiTV提供）

國際名導吳宇森曾誇靳東是「會用眼睛演戲」的演員，談到當初拍攝《外科風雲》過程，靳東配合劇情需要，必須長時間在手術室拍攝，跟所有演員身穿戴全套手術服、口罩、手套與帽子等配備，加上必須謹記不少專業醫療術語，坦言相當辛苦，但透過此劇能讓所有人了解前線醫護人員的辛苦，以及他們身上具備強大抗壓力是外人無法感受。

金士傑。（LiTV提供）

劇中最讓粉絲大讚「超前佈署」的先知劇情，是戲裡闡述嘉林市發生數10位民眾接二連三莫名感染急性肺炎，導致醫院須執行封鎖隔離，醫療體系與人力瞬間不勝負荷下，層層抽絲剝繭後，發現病菌是以某病菌變異後有關。過程中，家屬得知同醫院住著極度傳染危險的病患，造成不諒解的恐慌與憤怒，醫護人員面對病人、家屬與自身安全壓力，以及感染者的患病恐懼都在劇中呈現。

故事貼近現在疫情。（LiTV提供）

其中也受到討論的，則是關於當醫護人員面臨病患病症隱私權上，要如何保護病患免遭排擠，又能將極具危險的病因確實精準公諸於世，也陷入相對性討論，在戲裡，其中一段家屬憤怒質問靳東什麼才是完善做到零感染，靳東二話不說立刻回：「沒有！」時，透過不同角色視角，展現醫療體系各種矛盾與人性自私，唯有大家共同保護好自己，懂得體諒與珍惜醫療資療才是上策！《外科風雲》在LiTV立視線上影視全集上架。

(中時 )