為因應嚴重特殊性傳染性肺炎(COVID-19)疫情防疫策略，減少移工出入醫療機構等高風險場域，並利國內醫院整備，中央流行疫情指揮中心日前宣布，對於今年5月31日(含)以前應完成辦理移工定期健康檢查的期限，得延長3個月辦理完成，勞動部後續將配合辦理宣導作業。

依據衛生福利部「受聘僱外國人健康檢查管理辦法」規定，移工於入國後3日，與入國工作滿6個月、18個月及30個月之日前後30日內，雇主應安排帶往至指定醫院接受健康檢查，雇主未依期限為移工辦理健康檢查，將依就業服務法規定，處以新臺幣6萬元以上30萬元以下的罰鍰，並廢止部分或全部的移工招募及聘僱許可。

因應國內防疫措施，中央流行疫情指揮中心宣布對於今年5月31日(含)以前應完成辦理定期健檢的移工，得延長3個月完成健檢，舉例而言原應於今年5月31日完成定期健檢者，得延後至今年8月31日前完成。

另外，勞動部重申，先前中央流行疫情指揮中心已宣布移工如經中國大陸、香港地區及澳門地區轉機入境臺灣者，應於居家檢疫14日之次日起3個工作日內，辦理完成入國3日健檢，但是如果非屬上開情形，考量移工母國健檢品質及疾病潛伏期，仍應依現行規定入國3日內完成健康檢查。

(工商 )