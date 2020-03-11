財政部賦稅署表示，自今年1-2月期起，統一發票每期開出特別獎及特獎各1組，頭獎至六獎3組，另增開六獎1組及雲端發票專屬100萬元獎15組、2千元獎1.5萬組、500元獎50萬組。

其中，原本500元獎去年9-12月期僅40萬組，今年將增開到50萬組，官員表示，主要是鼓勵民眾多使用雲端發票載具。

財政部賦稅署說明，歷年來各期統一發票中獎獎金皆有逾期未領取情形，為妥善運用統一發票給獎經費，財政部於每年初規劃統一發票每期開獎獎別及組數是參考前一年度平均每組兌領張數、兌領成長率及當年度預算估算，經審慎估算中獎獎金及手續費後，今年增開六獎組數1組。

賦稅署提醒，民眾若對中發票，第一銀行、彰化銀行以及全國農業金庫等金融機構可兌領所有獎項。

而指定之信用合作社、農會、漁會信用部則可兌領二獎以下獎別及雲端發票專屬獎；四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）、全聯、美廉社等據點，可兌領五獎、六獎。

(工商 )