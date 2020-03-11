因應肺炎疫情政府要發放振興抵用券，卻可能拖到5、6月才實施，立委認為現在已有旅宿業傳出歇業，緩不濟急，提案要求經濟部依風險度讓振興抵用券「分階段」上路，像是餐飲外賣部分可以先讓其抵用折扣，經濟部長沈榮津承諾會把案子提交行政院討論。

振興抵用券預計使用在餐飲、商圈、夜市、藝文四大通路 35 萬家，針對旅遊住宿每房發放800元，但政院規劃到5月疫情緩和才會實施。對此民進黨立委郭國文今天在立院經濟委員會提案，指現在已傳出有旅宿業者受到疫情影響歇業，為免振興方案美意緩不濟急，請經濟部依消費樣態「風險程度」進行區分，讓振興抵用券「分階段」實施，對於疫情影響小、無群聚風險疑慮的消費行為先行規劃上路。

郭國文指出，他不是要夜市有群聚風險的先做，而是實體店面外賣部分先來，像是飯店業因應疫情將餐飲轉成外賣販售，就可讓其先收抵用券給予相應消費折扣，協助業者度過當前難關。

沈榮津回應，會來思考，但這個還是要由行政院決定，會把餐飲等外送平台是否先享受抵用券，提到行政院去討論。

國民黨立委鄭麗文質詢則關切，振興抵用券只編20億是杯水車薪，像香港是直接發1萬港幣，有3萬5千元台幣，且現在有調查指出超過6成民眾不想使用抵用券。現在疫情看來非常嚴峻，顯然之前預算編列太保守，她詢問經濟部是否做好準備提早規劃，包括全面發放抵用券。

沈則回以如果只是替代消費(全面發消費券)會擔心沒有刺激經濟。至於錢不夠，蘇院長說先做再說，不夠再回來跟大院爭取。

(中時 )