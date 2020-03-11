許多專家或書本都告訴大家要提升免疫力，但你知道嗎？當免疫力太強，反過來攻擊自身正常細胞組織，除了會引起過敏、嘴破，還可能引發自體免疫疾病例如類風濕性關節炎，所以，提升免疫力過了頭，絕不是好事。

過往我們總以為，要預防疾病，免疫力要越高越好；但台北榮總過敏免疫風濕科主任林孝義表示，正常的免疫功能不只能抵禦外來物質的入侵，還會偵測並清除體內不好的細胞，但若免疫功能太強，過度防衛就會產生過敏症狀，更嚴重者，若免疫系統分不清是敵是友，反過來攻擊自身正常的細胞組織，還會造成「自體免疫疾病」，沒有控制得宜的話，雖然不會直接引起死亡，卻會導致非常差的生活品質，終日臥病。

過敏是體內的發炎反應，是因為人體接受到病菌、粉塵等外來物質時，觸發免疫系統過度防衛的狀況。一般症狀包括起紅疹、發癢、紅腫、發熱、呼吸急促等，在接觸後短至數分鐘或長達數小時，甚至1天後誘發症狀的發生，過敏嚴重者有死亡的危險性。常見過敏部位包括：皮膚(濕疹、蕁麻疹、異位性皮膚炎等)、眼睛(結膜炎等)、呼吸道(氣喘、過敏性鼻炎等)。

當免疫力強大到分辨不清細胞的好壞，直接攻擊自體細胞，就會引起自體免疫相關的疾病：

1、類風濕性關節炎：身體免疫系統過度強大，分泌許多抗體，其中包括類風濕性因子，它會攻擊身體的免疫球蛋白IgG形成免疫複合體，而引起發炎。疾病初始會出現局部的關節僵硬疼痛，慢慢侵犯全身關節，導致關節腫脹、變形、甚至損壞，漸漸失去功能而導致殘廢；除了關節外，皮膚、眼睛、血管、神經、肌肉等組織同受侵襲，是全身性的疾病，因此，有病患稱類風濕性關節炎是「不會死的癌症」。

2、紅斑性狼瘡：以生育年齡的女性患者為多，與遺傳基因有關，較特別的是，罹患紅斑性狼瘡的患者容易因為接觸到紫外線而活化免疫系統，引起症狀，包括皮膚黏膜紅腫、起紅疹、口腔黏膜破損、關節炎、腎臟症狀如蛋白尿、容易感冒、感染、淋巴瘤等，嚴重者更會侵犯到中樞神經系統、心臟等。

3、僵直性脊椎炎：因HLA-B27基因的遺傳性，加上感染或受傷等激發因子，導致免疫系統攻擊脊椎及其週圍的韌帶、神經、肌肉等組織，使脊椎鈣化失去彈性，以早晨起床後的背痛、脊椎僵硬為表現，經過一天活動後疼痛會有所減緩，一般來說，休息時的疼痛會比活動時來得輕微。除了脊椎外，有時疼痛也會蔓延到腿部、膝蓋、髖關節或胸骨間，嚴重時包括眼睛、心臟或肺臟組織也會受到侵襲。

4、休格林氏症：臨床上亦稱「乾燥症」，以眼睛、嘴巴等黏膜部位乾燥為主要表現，容易引發肺纖維化，症狀與紅斑性狼瘡類似，且好發於女性，因此容易誤診。

由於自體免疫疾病是因為免疫系統失調、過度活化免疫細胞所導致的疾病，因此，治療原則是抑制免疫功能，常見藥物包括類固醇、非類固醇抗發炎藥物、免疫抑制劑等。林孝義指出，這些藥物通常不分好壞，一律通殺，容易引起免疫力下降的副作用，為了改善這種結果，現在也有具有專一性的藥物，也就是標靶藥物可供選擇。

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(中時電子報)