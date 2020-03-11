綠色消費基金會祕書長方儉今日於立法院中興大樓召開記者會表示，日本首相安倍政權申辦奧運，其目的是為了洗白2011年福島核災，而本月即將於福島舉行奧運聖火活動，附近輻射問題大家仍要注意。

方儉表示，福島縣及周邊地區的輻射是否已消失？日本政府現在威脅利誘居民遷回，願意回飯館村讀書的兒童，可獲得500萬日圓補助，但按道理來講是不適合居住的。

方儉說，2019年日本政府宣布福島核災除汙工作結束，但陸地面積只有5％除汙，飯館村只有15％除汙，事實上根本無法清除這場災難。而高輻射的廢水，安倍政府還想將其排入太平洋。而核電廠內的高階核廢料清除何時完成，至今仍是遙遙無期。

除綠基會祕書長外，另創設全民電力公司的方儉，過去曾加入「開放台電」調查台灣缺電狀況，但中途退出。「開放台電」主要成員郝明義曾發文提到方儉並表示：「實在是奇葩，超出自己對一個理當為自己言行負責的成人，所能理解的範圍。」

2016年時任行政院長的林全表示，為確保供電無虞，不排除重啟核一，當時方儉在臉書批評：「若政府或台電能證明電力不夠，就從台電頂樓跳下來。」2017年8月15日，大潭電廠機組跳電引起全台大停電，網友要求方儉履行承諾，後方儉惱羞成怒，揚言提告網友。

(中時 )