新加坡外交部長Vivian Balakrishnan周三表示，隨著新冠狀病毒疫情在全球擴散，世界各國必須做好準備，該疫情的經濟影響恐將持續至少一年。

同時也是一名醫生的新加坡外長在接受媒體訪問時表示，這個疾病在傳播到伊朗、義大利與美國等亞洲以外的國家後已經「爆炸」。如果新冠狀病毒像當年的SARS，就能獲得遏阻。

根據世界衛生組織（WHO）的資料，17年前爆發的SARS疫情主要影響東亞國家，受感染的患者總計逾8000人，其中774人死亡。相較之下，新冠狀病毒已經擴散至少110個國家與地區，全球感染人數超過11萬人，死亡人數超過4000人。

他表示，SARS疫情持續約4個月，所造成的經濟衝擊約6個月才消退。新冠狀病毒的擴散可能持續更長時間，以其爆發規模，衝擊也可能更大。「我認為各位必須注意這個重大影響，這是一個全球現象，且將持續相當長的時間，各位必須做好心理準備」。

(時報資訊)