台中市政府今年起大幅調降20.06%的地價稅，地政局長吳存金表示，約有94%納稅人受惠，一般土地平均減少約2,500元，還稅於民。

台中市政府昨（10）日召開市政會議，地政局長吳存金表示，台中市105年公告地價大幅調漲38.25%，考量民眾稅賦負擔增加，市府提請地評會審議調整幅度，依法召開地價評議委員會決議109年公告地價調降20.06%。

台中市長盧秀燕表示，過去台中市民地價稅負擔在全國排名第二高，加上今年疫情衝擊經濟，市府推動輕稅簡政幫助市民，施政過程中調整的數字皆公開透明，提供民眾檢視，讓市民放心。

由於地價稅調降市府一年恐減少17億元稅收，吳存金釋疑，市府減少的稅收可由土地增值稅挹注，加上新興開發區地價稅開始課徵，也可減少地價稅稅收差額，適度補足財務損失，調整過程嚴謹。

另外，為避免相鄰縣市間地價訂定不均衡，市府也於去年召開縣市毗鄰地區地價協調會，與苗栗縣、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、南投縣及彰化縣等相鄰縣市政府及其地政事務所地價人員，共同研商查推估價格、公告土地現值及公告地價訂定等相關事宜。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)