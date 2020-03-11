葡萄王（1707）11日宣布，與上海達爾威（TST)簽定策略合作備忘錄，雙方將合資在上海青浦成立新公司，由TST持股65%，葡萄王生技持股35%，初期合資總金額285萬美金元。

上海達爾威（TST）創立於2013年，總部位於上海。旗下商品主打美妝、美容品及健康食品。TST曾榮獲中國質量信得過產品、質量誠信標杆典型企業等榮譽。更於2017、2018年，連續兩年被評為上海市青浦區百?優秀企業，是中國最大的社交電商之一，會員人數近900萬人。

此次合資，葡萄王預計先投入100萬美金，以35%股權取得一席董事、一席監事，另有二席董事由TST擔任。公司營運主軸，將結合雙方在研發、製造及通路方面的優勢，由葡萄王生技研發團隊結合TST之理念開發新產品以擴展大健康市場；上海葡萄王負責生產，以一站式優質服務，確保產品品質管控並做好食安把關。TST則運用其通路優勢及社交電商行銷策略進行商品銷售。

葡萄王集團二月整體營收表現亮眼YOY成長近45%，母公司台灣葡萄王相較去年同期成長99.71%；子公司葡眾營收也有61.51%的成長率。上海葡萄王因受疫情影響開工時間，造成出貨延滯，二月營收雖不理想，但3月至今復工已達100%，會優先消化已滿載的益生菌產品訂單。

葡萄王集團此次與TST策略聯盟，可望於今年第二季開始發酵，同時為雙方拓展中國市場注入新動能，創造1加1大於2的效益。

(工商 )