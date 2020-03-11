日本寫真女星小倉優子，前年聖誕節和46歲牙科醫生再婚，上月底更宣布懷孕喜訊，就在外界替她恭喜之餘，卻不知道她正陷離婚危機，老公去年底就離家出走，還找律師向她提離婚，讓她相當崩潰難過。

小倉優子情路坎坷，2011年和「SMAP」御用造型師菊地勳結婚，未料在她懷2胎時老公爆偷吃，兩人於2017年3月離婚，她獨力扶養2個兒子，前年聖誕節和交往半年的牙科醫生再婚，而她也因為再婚，帶旺演藝事業，卻成了夫妻間感情破碎的導火線。

小倉優子近年以賢母形象走紅，工作量大增，但老公希望她專心做家庭主婦，要求退出演藝圈，夫妻因無法達成共識，即使得知她懷孕，兩人關係也沒好轉，更在去年聖誕節前夕離家出走，期間她多次連絡，老公都沒回應，直到今年1月，她收到老公透過律師寄來的離婚通知書，雖然她希望能修復夫妻關係，但老公堅持離婚。

牙醫尪更放話，今後也不想見未出世的兒子，讓懷胎5月的小倉優子非常難過，向友人哭訴沒想到他是如此易怒的人，認為對方太狠心，但為了2個兒子和未出世的孩子，她還是希望能和他恢復夫妻關係。

(中時電子報)