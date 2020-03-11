「國標女王」劉真在醫院搶救一個月，之前傳出腦出血動了開顱手術，至於換心手術則還需要多方評估，對此有「神明代言人」之稱的沈嶸指出，劉真本命不該如此，一切起因都是因為「選擇錯誤」。

沈嶸表示劉真本該不會走到此險境，主要是一開始就選擇錯誤，她透露去年底測到劉真跟榮總磁場「大不合」，也就是所謂的「大刑剋」，所以若找北榮就醫一定會出事，更強調若事前有詢問她，一定會阻止她去北榮開刀，直言：「也許別人適合找北榮，但就妳劉真不適合，因為人人皆有不一樣的因緣磁場」，此外更透露劉真跟振興醫院就是「正緣」，加上魏崢醫生是劉真「命中貴人」，在此危急狀況下找「正緣貴人」協助，相信劉真一定能順利完成心臟手術平安出院。

此外沈嶸強調自己絕非馬後炮，只是希望人能確認清楚再走下一步路，不然一個錯誤決策導致劉真、辛龍、北榮團隊三方都很痛苦，更點起蠟燭為劉真祈福，希望她能早日脫離險境，平安康復的出院一家團圓。

(中時電子報)