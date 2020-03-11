台中市政府農業局副局長蔡勇勝等人，一同宣告太平枇杷上市。（台中市政府農業局提供／陳世宗台中傳真）

太平枇杷開發創意美食，透過實際行動幫助在地小農。（台中市政府農業局提供／陳世宗台中傳真）

口感綿密、香甜多汁的太平枇杷上市囉！台中市政府結合太平區公所、太平區農會11日於大湖桶枇杷專業園區舉辦「2020太平枇杷節宣傳記者會」。農業局副局長蔡勇勝表示，太平枇杷鮮美多汁、品質優良，感謝農民朋友種植出品質優良的農產，歡迎民眾踴躍採購當地新鮮農特產品支持在地果農。

農業局指出，受到新冠肺炎影響，為降低群聚感染風險，今年「太平枇杷節」系列活動除行銷推廣記者會與訂於3月13日舉辦的枇杷評鑑如期舉辦外，人潮聚集的大型園遊會活動全數取消；但仍持續透過宣傳車、YouTube影片、開發枇杷紅茶拿鐵蛋糕、黑糖枇杷燕麥脆餅、白蘭地枇杷奶油蛋糕創意美食等多元管道行銷，將優質美味、營養安全的太平枇杷介紹給全國民眾，宣告太平枇杷已經上市，歡迎消費者踴躍採購。

蔡勇勝說，太平區因得天獨厚的地理環境，種植的枇杷果形碩大、色澤澄黃、果肉綿密多汁又香甜，有「黃金果」的美譽， 也是入春後最先收成的當季水果，台中市枇杷種植面積約258公頃，今年因氣候條件適宜，枇杷產量高、品質又好，歡迎想率先品嚐當季枇杷的消費者，逕向太平區農會訂購，訂購專線04-22781148分機182，透過實際行動幫助在地小農。

今日行銷活動包括農業局副局長蔡勇勝、太平區長許貴芳、市議員張玉嬿、蔡耀頡、太平區農會理事長林章吉、總幹事余文欽，以及立法委員何欣純、市議員賴義鍠、李麗華服務處代表、地方里長等人也到場共襄盛舉。

(中時 )