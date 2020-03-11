陳時中不眠不休防疫，讓網友相當感動。（圖／摘自衛生福利部臉書）

新冠肺炎疫情延燒，衛福部長陳時中挺身第一線防疫，屢獲好評，今（11）日深夜第二批武漢台人包機抵台，陳時中也在現場坐鎮，堅定的身影讓民眾大感安心，但也擔心陳時中的身體狀況。

第二批武漢包機回台，就怕出現防疫破口，中央流行疫情指揮中心不敢掉以輕心，陳時中更兩度到桃園機場，親自坐鎮指揮，緊盯狀況。

衛生福利部也在臉書貼出桃園機場現場照片，其中陳時中的身影讓網友大讚，表示「感謝部長及站在第一線防疫人員，不辭辛勞地守候國人的健康」、「看到這相片真讓我感動落淚，回家路真的很遠，回家後可以安心，放心休息了」、「看到這張照片，瞬間飆淚，也不知道為什麼」、「台灣最美麗的風景、最暖心的畫面」。

而陳時中的鐵人行程也曝光，10日上午抵達指揮中心看每日疫情報告，接著確認包機事宜、開會，晚間10點半左右回到指揮中心，接著出發前往桃園機場等待華航包機。

11日凌晨陳時中離開停機棚，前往A檢疫所，4點多再次回到桃園機場，上午6點前往B、C檢疫所，7點半確認最後一批台人安排妥當後才離開，8點半回到指揮中心，邊吃早餐邊看每日報告，10點召開記者會。

陳時中超過24小時不眠不休，也讓網友非常擔心他的身體狀況，表示「辛苦部長了，但也希望要多找時間休息才是」、「真的很心疼」、「謝謝部長，請照顧好自己！」

(中時電子報)