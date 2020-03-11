環球網報導，大陸軍方對美國軍艦闖入西沙群島領海表示抗議，指責美國以「航行自由」的名義，故意闖入實際領海範圍。

解放軍南部戰區新聞發言人李華敏大校表示，3月10日，美國海軍麥克坎貝爾號飛彈驅逐艦(USS McCampbell ,DDG-85)擅自闖入西沙領海，解放軍海空兵力全程都對其跟踪、監視、查證識別，並予以警告驅離。李華敏表示，美方打著航行自由的幌子，一而再、再而三地在南海秀肌肉、挑釁滋事。這是違反國際法規則的霸權行徑，是威脅南海地區和平穩定的禍亂之源。

這份聲明沒有說明軍艦的行徑路線，也沒有說明西沙領海範圍是指12海浬的領海，或是200海浬的經濟海域，美國也還沒有說明此事。

以往美國軍艦通過的南海爭議區域，大多數是南沙群島範圍內的島礁，比如美濟礁。然而這一次頗不尋常，美艦穿越的是更接近海南島的西沙群島，是否代表美國對西沙群島的領海範圍也有意見，尚不得知。

西沙群島由永樂群島和宣德群島組成，總數21個島嶼、7個沙洲，還有10多個暗礁。最大島為永興島，面積3.2平方公里，島上有淡水。1950年，解放軍控制永興島，之後與越南有數次爭奪戰，最大的一次發生在1974年，被稱為西沙海戰，解放軍得勝，控制了整個西沙群島。

(中時電子報)