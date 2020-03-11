新冠肺炎疫情持續蔓延，為防止警局人員也遭感染，癱瘓辦公人力，新莊警分局即日起設置「戶外偵詢區」，針對有發燒情況或居家隔離、檢疫中的犯罪嫌疑人，採隔離偵詢，並備有20套隔離衣，辦公桌中間以壓克力板隔開，防止飛沫傳染。

新莊警分局指出，因應新冠肺炎防疫，為防制辦公駐地發生感染狀況，特別於分局側門空曠通風處，規劃「戶外偵詢區」，現場架設桌椅、電腦、錄影音器材及消毒手套、酒精、口罩等防疫設備。

新莊警分局表示，防疫期間，洽公民眾或犯嫌進入分局或派出所前，必須先接受額溫測量，確認無發燒症狀後，員警再使用M-police查明洽公民眾或犯嫌是否為居家隔離或居家檢疫對象。

針對有發燒情況或居家隔離、檢疫中的犯罪嫌疑人，將移至「戶外偵詢區」偵詢，並備有20套隔離衣，提供偵詢及戒護犯嫌的員警使用，辦公桌中間更以透明壓克力板隔開，防範飛沫傳染。

新莊警分局長林武宏表示，防疫期間，警方維護治安、打擊犯罪不打折，身為第一線的執法人員，在高風險的工作環境下，防疫設備更不能輕忽大意，以確保同仁執勤安全。

(中時 )