民眾黨中央委員張益贍與民眾黨團助理蔡宜芳遭出不倫戀，民眾黨火速將張益贍停權，民眾黨立委蔡壁如今下午受訪表示，早上黨中央已定調送中評會，這一兩天會邀集中評委開會，若認定嚴重影響民眾黨聲譽，除撤張益贍的中常委身分，最重可能開除黨籍處分，也會請蔡宜芳離開。

民眾黨每周三中午例行舉行黨政會報，黨主席柯文哲中午抵達時面色凝重，快步走入黨團，會後蔡壁如轉述，今天主要是各部門業務會報，沒有特別談到張益贍與蔡宜芳懲處問題，柯文哲僅指示，盡快召開中評會調查，今天已經聯絡5位中評委，預計這一兩天就會開會討論。

蔡壁如說，黨員懲處事中評委職責，張益贍如果嚴重影響民眾黨聲譽，除撤除中常委身分，最重可開除黨籍；蔡宜芳部分，因沒有黨職，如果影響整個團隊運作，會請她離開黨團職務，黨籍問題交由中評會討論後決議。

至於選舉時的保母制度，蔡壁如解釋，主要是民眾黨去年第一次參與大選，有許多政治素人需要從旁協助，未來是否調整等2年後地方選舉再說，如果黨的組織成熟根本不需要這樣制度存在。

(中時 )