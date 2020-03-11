機車擦撞貨車 18歲少女頭部爆漿身亡 15:352020/03/11 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 18歲李姓少女騎車要返回住處途中與貨車擦撞，當場爆頭身亡。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 18歲李姓少女騎車要返回住處途中與貨車擦撞，當場爆頭身亡。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） 民雄鄉台一線民雄演藝廰前今天上午發生一起機車擦撞大貨車車禍，18歲機車女騎士當場死亡，詳細肇事原因由警方持續調查中。 嘉義縣消防局上午10時54分接獲報案指稱台一線南下258公里處附近發生一起機車擦撞貨車的意外，少女當場頭顱破裂、腦漿四溢身亡，後續交由警方調查。 據了解，18歲李姓少女與16歲葉姓少女一人騎一台車要返回民雄住處，騎在前方的李姓女騎士疑似想超過前車，剛切出車道沒多久就與貨車擦撞，葉女嚇得趕緊報案，詳細事故原因由警方調查中。 (中時 ) #少女 #機車 #調查 #警方 #貨車 也許您會感興趣 推薦閱讀 左營高架橋今起禁行機車 林于凱爭用路平權 17:122020/03/07 生活 汰換老舊機車減汙 台中補助最高近35K 10:172020/03/08 生活 狼父說好去書局 硬載繼女摩鐵性侵 18:092020/03/08 社會 鼓勵汰換老機車 補助最高近35K 04:102020/03/09 地方新聞 男大生誘騙IG少女拍裸照 認錯賠錢獲輕判緩刑 12:372020/03/09 社會 貨車撞機車 騎士捲車下當場身亡 17:142020/03/09 社會 少女跑毒趴 體內驗出5毒品慘遭性侵拍片暴斃 12:452020/03/10 社會 性愛毒趴猝死！17歲少女暴斃無人知 還被多男輪流上 17:122020/03/10 社會 少女跑毒趴遭性侵暴斃 6嫌被訴 04:102020/03/11 社會新聞 假醫染指黑道大哥孫女 檢追償30萬 04:102020/03/11 社會新聞 社會熱門新聞 F奶蔡宜芳作風大膽 爆乳國旗裝一戰成名 - 社會 「揉、性開放、性多元、性政黨」 張益贍偷吃F奶 民眾黨遭狠酸 - 社會 空姐當小三「1次就中」 法官判她免賠正宮 - 社會 【不倫民眾黨2】「滑進」知名汽車旅館 開房3小時餵豆漿？ - 社會 自小客撞雲豹甲車 網友笑稱別越級打怪 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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