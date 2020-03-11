18歲李姓少女騎車要返回住處途中與貨車擦撞，當場爆頭身亡。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

民雄鄉台一線民雄演藝廰前今天上午發生一起機車擦撞大貨車車禍，18歲機車女騎士當場死亡，詳細肇事原因由警方持續調查中。

嘉義縣消防局上午10時54分接獲報案指稱台一線南下258公里處附近發生一起機車擦撞貨車的意外，少女當場頭顱破裂、腦漿四溢身亡，後續交由警方調查。

據了解，18歲李姓少女與16歲葉姓少女一人騎一台車要返回民雄住處，騎在前方的李姓女騎士疑似想超過前車，剛切出車道沒多久就與貨車擦撞，葉女嚇得趕緊報案，詳細事故原因由警方調查中。

(中時 )