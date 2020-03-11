民進黨今中常會，黨主席卓榮泰在會中報告，民進黨紀念版飛行夾克最終收到逾一萬兩千件預定，扣除相關製作成本後，結算本次政治獻金收入777萬元將全數捐助衛福部疾病管制署，指定做為防治「嚴重特殊傳染性肺炎工作」使用。

卓榮泰強調，希望可以透過這樣子的行動，感謝所有第一線防疫工作人員及行政團隊，共同守護台灣，為人民健康把關。

民進黨中常會中邀請中央研究院社會學研究所副所長陳志柔以「台灣政治版圖變動：機遇、結構、意識形態」為題進行專報告。黨發言人李晏榕轉述卓榮泰主席聽取報告後裁示，許多國內重大議題諸如低薪、高房貸、環境生態保護是未來民進黨必須繼續努力，不可迴避的挑戰。

卓榮泰說，從過去的台海危機，到2019年習近平「一國兩制 台灣方案」、香港「反送中」運動，乃至目前的武漢肺炎疫情蔓延，中國持續操弄輿論、打壓台灣，造成對立，破壞我們的民主自由，台灣的生存與民主發展，面臨極大的威脅。

他說，2020的大選，世代跟階級兩個關鍵因素，左右了選舉結果。而在總統大選部分，蔡總統雖獲得史上最高選票的支持，但民進黨也體悟，許多國內重大議題諸如低薪、高房貸、環境生態保護是未來我們必須繼續努力，不可迴避的挑戰。

他強調，民進黨堅持台灣主體，捍衛國家主權與安全，不容挑戰，會在「和平、對等、民主、對話」基本原則下，繼續開展兩岸交流，維護亞太地區的和平與穩定。

他表示，民進黨長期追求並實踐進步價值，期望透過執政，將更多的資源，挹注到托育、居住正義、長照、弱勢照顧等等，讓這些人民關注的議題，獲得改善。同時，我們也將持續提高與擴大青年參政，讓年輕的聲音被聽到與重視。

他強調，民進黨深刻體會，唯有不同世代間同心協力，台灣社會才能全面進化，真正達成「社會同行，世代共贏」。而在改革與發展中必有衝突，這些都需要仰賴溝通與和解，才能團結台灣。

(中時 )