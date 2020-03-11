元大金(2885)今年因應金融科技與國際化發展趨勢，2020年儲備幹部(MA)計畫預定招募六大類職務，包括：投資銀行、法人金融、國際營運、經營管理、數位金融、金融交易共30位，為歷年來徵才人數最多一年，其中國際營運類特別從經營管理類獨立出來招募，顯見元大金重視國際人才的培養，並也目前已有多位MA派駐海外。元大MA起薪60K到65K，比一般研究所新鮮人40-42K高出50％。

為拓展海外業務，培養國際級人才，元大金控積極尋找具有市場及財經敏感度、擅長邏輯思考、解決問題並有良好溝通協調及學習能力的新血，透過培訓讓不同職務的MA擁有獨立作業的能力，彼此也能合作創造更大效益，例如證券投資銀行MA及銀行法人金融MA將攜手服務海內外企業客戶；國際營運MA及經營管理MA透過營運策略分析與集團資源整合，並肩拓展海內外業務。

元大金為MA提供2年半紮實的培訓課程，引導學子有效銜接職場領域。前半年以密集的課程、輪調實習、專案任務等多元訓練，讓MA立即掌握集團核心業務重點，邀請旗下證券、銀行、人壽、期貨、投信等公司總經理，為MA分析市場競爭態勢及營運策略，建構他們的企業營運決策思維及國際視野；安排高階資深主管授課，熟識集團資源及人脈、累積實戰經驗；結訓後回原單位進行2年實務訓練，透過管理課程及專案任務歷練，厚植金融專業實力。

元大金指出，元大MA起薪60K到65K，進來第一年百萬不是夢，第二年後多出兩倍三倍不是問題。但高薪資背後，代表MA必須接受高度挑戰並具備抗壓性，在艱難任務中建立專業深度及看問題視野高度。

元大MA過去採精兵政策，過去8年每年只招收20名MA，通常每年會收到1000到1100份履歷，錄取率不到2％，隨著證券、銀行、人壽及海外四大引擎齊發，今年提高到30名，是有史以來規模最大。

(時報資訊)