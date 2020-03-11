大陸山西省考古研究所10日發布消息稱，山西考古人員在運城聞喜縣發現一座晉國晚期高等級大型墓葬，推測其或為一位國君夫人墓。

墓葬位於山西聞喜邱家莊墓地，山西省考古研究所在進行考古勘探時發現，該墓地存在至少五組大型墓葬，其中一座墓葬口大底小，墓底距現地表約18.8公尺，無墓道，墓口南北長14.3公尺、東西寬13.5公尺，墓葬上方有夯土建築基址及由板瓦和筒瓦組成的散水類護坡，墓上夯土建築基址南北長26.6公尺、東西寬21.6公尺。

該墓葬發掘出土的文物共計1700餘件，由於墓葬多次遭受盜掘，不見青銅禮器，出土器物全部為小件器物，器類有陶、銅、鐵、金、玉、石、貝、骨、料器等。出土器物的造型、紋飾均帶有明顯的晚期晉文化風格。

該墓葬是目前山西發掘的規模最大的東周墓葬，根據墓葬形制、出土器物，判斷該墓葬的年代為戰國早期，再加上一組三座墓葬的排列形式呈現中間大兩側小的特點，推測這座墓葬應為晉國晚期一位國君的夫人墓。

目前已勘探發現的邱家莊墓地五組大型墓葬，均有可能是晉國國君及夫人墓葬，這對推進晉文化和晉國歷史研究具有十分重大的意義。

(旺報 )