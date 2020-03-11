台南市長黃偉哲視察警方執行取締酒後駕車專案勤務，特別關注酒測器材防疫工具。（洪榮志攝）

新冠肺炎疫情延燒，酒駕也零容忍。台南市警局11日下午全市同步執行取締酒後駕車專案勤務時，市長黃偉哲專程前往警四分局轄區的健康路三段、文平路臨檢點視察執勤狀況，並慰問基層員警。黃偉哲更當場宣示，取締酒駕「無假期」、「無時段」，絕不鬆懈的決心。

黃偉哲指出，「酒駕零容忍，防疫無漏洞」，根據警方統計顯示，酒駕肇事車禍不僅發生在晚上或凌晨，下午時段也有部分案例，因此市警局才特別規畫下午的取締酒駕專案勤務，目的就是要告訴大家，取締酒駕沒有時段，不分白天、晚上；也沒有假期，希望民眾不要心存僥倖。

市警局長周幼偉也表示，防疫期間，在執行取締酒駕勤務時，為保護民眾及員警的安全，市警局除依警政署規定暫停使用簡易酒精檢測器之外，也配發隨身型乾式洗手液噴霧，並要求同仁執行勤務時，一律佩戴口罩、手套及護目鏡，避免同仁及民眾遭受感染。

周幼偉強調，市警局還要求員警執行攔檢勤務時，應保持一定距離，先觀察駕駛人有無酒容、酒氣後，如有疑似飲酒，再施以酒測器檢測；檢測前、後酒測器應均應擦拭消毒儀器外觀，才可進行吹測。至於使用過後的吹嘴、手套，也要使用塑膠袋包覆處理，避免2次汙染，以保護駕駛人及員警本身安全。

(中時 )