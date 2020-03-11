中央大學總圖書館前的杜鵑陸續綻放，姹紫嫣紅。（中央大學提供／呂筱蟬桃園傳真）

全長約400公尺的中央大學正門木棉道，目前進入盛花期，預計持續到三月底，從中央大學前門觀景平台放眼望去，美景盡收眼底。不但享有「北台灣最美的木棉花道」美譽，更提供學子一個絕佳的求學環境。

中大校園繁花盛開，來自日本的河津櫻率先揭開早初序曲。好消息是，中央大學今年再獲「日華友好會」捐贈40棵大漁櫻，預計栽種在中大湖畔。

環校道路的杜鵑也陸續綻放，姹紫嫣紅。工五館的黃花風鈴木，文學院的藍花楹，也受到民眾關注。還有多年生植物白鶴芋、孤挺花、蔥蘭等也將於3月底4月初陸續開花，都是大家喜愛的校園「嬌」點。

往年三月，中央大學會舉辦Open House Day，廣邀高中生來校參訪，今年受疫情影響，改由線上IOH學長姐的影片經驗分享。另原訂3月12日植樹節舉辦的「樹木爹娘回娘家」演講活動，也因疫情取消，但為感謝樹木認養者，109年捐款認養者，仍可獲中央大學致贈的精美禮品一份。中央大學歡迎大家踴躍認養校園內的樹木，為愛護樹木盡一份心力，相關資訊可參閱總務處事務組網頁。http：／／140.115.186.11／ncugreen／navi2.php

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