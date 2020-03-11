目前就讀國立嘉義高工一年級、現年16歲的鄔心語，去年9月才開始接觸10000公尺，短短不到半年的時間就在新北青年盃高女10000公尺賽事奪得冠軍，39分07秒42的成績讓所有人感到非常驚訝。

國小和國中都是喜歡籃球的鄔心語，進入高中才正式練習田徑，一開始跑800公尺，後來在一次測試中被教練林瑩展發現她的天賦，決定改練10000公尺，沒想到一個小小的測試卻挖到一塊寶。

任職於嘉義嘉北國小專任教練的林瑩展，每天下課後就無償協助玉山國中和嘉義高工訓練選手。林瑩展表示，「感謝趙季薇校長，我才能利用空餘的時間來幫忙帶選手，沒有校長的體諒，恐怕就發掘不到鄔心語了。」

談到鄔心語，林瑩展說，「鄔心語第一次跑10000公尺就能跑進45分鐘，這個成績讓我感到不可思議，因此勸說她從800公尺改練10000公尺，上周高雄港都盃小試身手拿到第三名，這次青年盃本來只希望她能達到全中運的參賽標準，沒想到跑出39分07秒42的好成績，比港都盃冠軍快了1分半，給了我一個超大驚喜。」

目前青年盃高女10000公尺紀錄保持人楊睿慈就是林瑩展訓練出來的學生，兩年前跑出38分38秒76成績。林瑩展表示，鄔心語比楊睿慈當初高一的成績還要出色許多，因此今年全中運預設鄔心語先跑進39分半，兩年內改寫學姊楊睿慈的紀錄。

個性靦腆的鄔心語，對於未來的生涯規劃和目標都還沒有一個概念，林瑩展說，鄔心語現在最大的缺點就是沒有自信心，接下來只要讓她多參加幾場比賽之後，自信心就能逐漸提升上來，未來將是明日之星。

(中時 )