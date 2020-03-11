雖然2月工作天數縮減，惟台聚集團2月營收仍有逆勢推進表現。其中，亞聚（1308）、台聚（1304）因PE因報價已低、EVA行情相對走堅，2月營收月增12.16％、2.41％。

台達化（1309）則因油價、SM報價走軟，連帶拖累下游ABS、PS走勢續跌，2月營收8.9億元，月減13.85％，年衰退28.78％；前2月營收19.25億元，年減35.79％。

新冠肺炎疫情影響，油價、塑化報價持續走軟，PE價格較去年同期明顯拉回，台聚2月營收36.44億元，年減2.19％；前2月營收72.01億元，年減17.51％。亞聚2月營收4.3億元，年減9.81％；前2月營收8億1413萬9000元，年減少25.81％。

有鑑北美頁岩氣下游PE新增產能陸續投產，亞聚去年透過把PE產能轉換生產塗覆PE、EVA（乙烯醋酸乙烯酯），獲利年增1.86倍，EPS1.48元，創近8年新高，配發現金股息0.6元、股票0.5元。

亞聚調整4整條、年產15萬噸PE/EVA產線結構，擴大耕耘EVA應用（產能佔比超過PE），搭配原料乙烯報價續跌，帶動EVA利差擴大，強化收益能量。

台達化去年4月暫停天津廠EPS生產，以中山廠華南市場為主，大陸生產據點虧損止血，以加上GPS（通用級聚苯乙烯）／EPS主要原料SM回跌，全年獲利年增9成，EPS1.19元，配發現金股息、股票股利各0.3元。

(工商 )