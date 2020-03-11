防治新冠肺炎，國家衛生研究院已投入研發相關疫苗、快篩試劑及藥物，陽明醫學博士胸腔重症醫師蘇一峰今天表示，最新研究發現，抗瘧疾與治療類風濕性關節炎的老藥(Hydroxychloroquine)有可能成為對抗新型冠狀病毒的窮人利器！
面對新型冠狀病毒感染，許多藥物與疫苗正在研發中，蘇一峰在臉書發文指出，抗病毒藥物瑞德西韋(Remdesivir)目前看起來是治療的明日之星，但就算未來無法取得瑞德西韋藥物，大家也不必太擔心，因為研究發現，有一個老藥(Hydroxychloroquine)的治療效果並不亞於瑞德西韋，讓人充滿期待。
蘇一峰說，Hydroxychloroquine原本的作用是拿來治療瘧疾和類風溼性關節炎，目前在體外研究中發現，可以治療新型冠狀病毒的感染，第一天早晚各兩顆，第二天開始早晚各一顆，便能產生有效抗病毒濃度，而且健保價一顆才2.26元，只有瑞德西韋的百分之一不到。但蘇一峰也強調，Hydroxychloroquine是處方用藥，請在醫師建議下使用，勿自行購買服用。
(中時電子報)
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