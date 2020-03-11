監委李月德等人今天下午約談專家學者、災區與傷者代表等，協助釐清2014年氣爆民間善款專戶後續，罷韓領銜人陳冠榮因身兼罹難者家屬自救會長身分，也在約談名單中。陳下午赴監院前受訪痛批，韓市府未釐清氣爆癥結點，就用監委做政治追殺，目前已遞送完連署書，可好好面對此追殺。

監委李月德、江綺雯、陳慶財、楊美鈴、江明蒼在今年2月18日發函給高雄市副市長陳雄文，羅列專家學者、災區與傷者代表、民間團體等名單，要求今天下午赴監察院說明，協助釐清「八一石化氣爆民間善款專戶」，其中罷韓領銜人陳冠榮同時也是罹難者家屬自救會長，因此也在這波約談名單中。

「今天才知道他（陳冠榮）是罷韓領銜人」，李月德受訪時驚訝表示，以前並不認識他。陳冠榮下午赴監察院約談前嘲諷，監委說法太不符合社會實情，新聞播這麼多，若監委都搞不清楚，是否不看電視新聞，與社會派動脫節嚴重，卻自稱公正立場，會讓人存疑。

李月德說，由於氣爆善款非公款，日前接獲很多老百姓陳情，指控善款亂用，因此今天邀請善款委員會中的會計師、律師、災民與民間團體代表到場說明；此案很久之前就立案調查了。

陳冠榮高呼，清一色都是馬系監委調查，就可清楚是政治追殺。他說，韓政府一直以來都視他為無公職且無行政經歷的一介平民，認為經過訴訟、惡意追殺、監院抹黑可讓他知難而退，但高雄人個性是吃軟不吃硬，永遠堅持對的事，對於罷韓事務絕對堅持下去，對於氣爆善款正正當當。

陳冠榮指出，每逢選舉氣爆都成為攻防焦點，質疑韓國瑜當選一年多，是否真的有去釐清氣爆議題？很清楚韓市長也沒能做到，沒做到就用監委做政治追殺。

媒體詢問，監委2月18日就發出通知約談，為何選在遞交罷韓連署書後再臉書公布遭受約談，陳冠榮解釋，現在因為送件完成，對高雄市民有基本交代，可以好好解決與面對韓市長的政治追殺。

(中時 )