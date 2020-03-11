看不到的脂肪最可怕！那些隱藏在身體內器官中的內臟脂肪，是導致慢性疾病的重要因子，特別是暗藏在肝細胞內的脂肪，除了會導致心血管疾病之外，也是形成肝纖維化，日後轉為肝癌的幫凶之一。

國人的C型與B型病毒性肝炎如今已有藥物可以治療，已能達到理想的控制目標，威脅性大大降低。但在另一方面，有公衛人士則擔心，同樣屬於肝臟疾病的脂肪肝盛行率，卻有逐年增高的趨勢，若再加上近幾年公布的研究觀察，脂肪肝的危害似乎有明顯被低估的狀況。

根據財團法人台灣肝臟學術文教基金會的資料顯示，國內成年人約有26～34％罹患輕中重度不等的脂肪肝，且好發年齡約在40～60歲之間，就連外表纖瘦卻體脂肪過高的人，都可能有脂肪肝。

不只營養過剩，長期減肥、藥物、疾病，都會造成脂肪肝

大家比較清楚的是營養過剩會造成脂肪肝，但為什麼營養不足也會呢？台安醫院家醫科主任羅佳琳解釋，若食物中缺乏某些維生素、膽鹼、胺基酸或驅脂物質時，會讓大量脂肪酸從脂肪組織中釋放進入肝臟，讓肝臟裡面的脂肪堆積，像是長期減肥的人，經常處於減肥狀態下，因長時間吸收不良，全身脂肪被迫進入肝臟，等待分解轉成甘油來使用，因此，長期缺乏營養或蛋白質，也會導致脂質代謝異常。

長期服用某些藥物，也可能導致體內脂蛋白合成障礙，進而引起藥物性脂肪肝，這些藥物包括生長激素、腎上腺皮脂激素、四環素、抗腫瘤藥物等。另外，曾經做過小腸改道手術、有心血管及呼吸道疾病、先天性代謝疾病如半乳糖血症、家族性高血脂症等，都是脂肪肝的高危險群。

脂肪肝的危害

羅佳琳表示，令人憂慮的是脂肪肝早期並沒有症狀，因此，很容易被忽略，一旦長期得不到控制，可能是造成日後脂性肝炎、肝纖維化、肝癌的推手，也是讓肝臟移植失敗的主要原因。此外，由於脂肪肝是體內脂肪代謝出了問題，未來罹患心血管疾病、腦中風的風險，也都會大大增加。

◆肝功能下降：由於肝細胞負擔了很重要的解毒、代謝體內廢棄物的任務，當腸胃道吸收了醣類、蛋白質等養分後，會先收集到肝臟，經過處理後再釋放出去。當這麼重要的肝臟細胞被一大堆油脂塞滿，可以想見的是，肝功能一定會下降。

◆肝纖維化：平日做肝功能檢查最常聽到的GOT、GPT等指數，反應出來的是肝細胞內的酵素含量，當肝細胞被脂肪細胞撐破之後，這些酵素就會釋放出來，導致發炎反應。當然，每個人每天都會死掉一些肝細胞，這是自然現象，但每個細胞的修復都有限度，當肝細胞死的速度快又多，再生能力又比較差的時候，勢必無法進行修復，這時身體就會用疤痕組織來修復，等到整個肝臟布滿了疤痕組織時，最後就會形成纖維化。

◆肝癌：肝臟一旦纖維化之後，就表示肝細胞能產生的作用已經很低了，更嚴重一點就是肝硬化了，這時候，才會出現黃疸、腹水等情形，但卻為時已晚了。臨床統計發現，如果脂肪肝合併有肝指數異常的患者，肝纖維化的機率會比一般人來得高，未來轉變成肝癌的機率也會大大提升。

◆糖尿病：根據統計，20～75%的脂肪肝患者合併有糖尿病，而大多數的糖尿病患者也有脂肪肝，當然這不僅是肥胖的問題，也與胰島素抗性有關。振興醫院營養師涂蒂雅表示，糖尿病之所以與脂肪肝息息相關，原因在於當胰島素缺乏時，除了血糖控制不良外，也會使脂肪代謝異常，容易出現高三酸甘油酯血症，也就容易發生脂肪肝了。當然患有脂肪肝的人，正是身體代謝脂肪的機制出了問題，降低人體對胰島素的敏感性，連帶也影響血糖控制異常，就會增加罹患糖尿病的風險。

◆高血脂：涂蒂雅表示，高血脂的發生與身體脂肪代謝異常有關，高血脂與脂肪肝間有著密不可分的因果關係，有可能是因為血液油脂過高導致脂肪肝，但也有可能是脂肪肝先出現，然後才引發高血脂。不管發生的原因為何，絕大多數都與飲食太油、肥胖、熱量過剩有關。

◆高血壓：因為血液脂肪酸與膽固醇過量，形成脂肪斑塊堆積在血管壁上，血管壁除了變厚、變窄之外，也會伴隨著失去彈性，因為血管壁變窄，血液便需要更大的壓力才能流經全身血管，就會引起高血壓。

◆中風、猝死：當血管壁變窄、彈性變差，會引起程度不等的血流速度變慢或是血流量不足，輕者引起疲勞、頭痛等症狀；嚴重的話，會造成血管阻塞，若發生在腦部為中風，發生在心臟會引起心臟病、心肌梗塞或猝死。

瘦子不會有脂肪肝？

雖然肥胖是脂肪肝最常見的原因，但並不表示瘦子不會有脂肪肝。根據美國從屍體解剖病例的報告中發現，70％的肥胖者肝臟有脂肪浸潤的現象，但苗條的瘦子也有35％的肝臟有脂肪浸潤，其中有2.7％的人檢驗出有脂肪性肝炎，這說明了瘦子也會有脂肪肝。

吃藥可以治療脂肪肝嗎？

近幾年，醫學界持續在嘗試尋找可以用來治療脂肪肝的藥物，但羅佳琳說，雖然某些降血糖藥物可以改善胰島素的阻抗性，有時候也的確會用來當做治療脂肪肝的藥物，但目前並沒有實證確認真的有效果，況且如果患者沒有配合生活習慣、飲食型態的改變和降低體重，藥物的效果並沒有想像中的好。

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(中時電子報)