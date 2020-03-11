83歲的許玉如女士，小時候隨父親到花蓮工作，進而在此結婚並進入銀行工作，婚後跟隨丈夫從事外交服務，花蓮有她少女時光，雖然有過光鮮亮麗的外交官夫人身份，但沒忘記花蓮的「家」，透過門諾基金會表達捐出300萬元善款，希望能夠照顧偏鄉邊緣戶，以及沒有任何補助的弱勢朋友。

在花蓮度過少女時光的許玉如女士為豐原人，家中經營木材生意，後來父親在花蓮標得標案，於是轉到花蓮經營木材業，她的舊家就在市區中正路天山戲院對面，跟門諾基金會陳永興董事長聊起天山戲院等老花蓮景點，都還如數家珍。

畢業後進入彰化銀行花蓮分行工作，後跟隨丈夫李伯芬從事外交事務，因而有機會經歷多姿多彩的外交官生活，李伯芬先生在數年前過世。許的3個女兒也都事業有成，有兩位是醫師，另一位則在國外幫夫婿經營診所。

她提及母親是證嚴法師的第一代弟子，在父親的陪伴與支持下，身體力行做善事，她想也許自己能夠這麼有福氣，是因為父母累積的福德。她自己則是基督徒，一直想「做在最弱小弟兄身上」，幫助最困苦的人，於是請門諾基金會邱燕銀執行長盤點出貧困獨居的弱勢朋友，共計捐出300萬元善款，分數年來慢慢執行。

門諾基金會陳永興董事長為許女士的善心致上謝意與頒發感謝狀。陳永興也邀請許女士等肺炎疫情過後，不妨到花蓮走走，探訪偏鄉弱勢朋友、來看看實地事工，也順便知道自己的善款幫助了哪些東部弱勢朋友。

(中時 )