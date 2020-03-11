滯留湖北台商包機終於在昨天順利返台，隨行協助防疫的醫福會執行長、胸腔科醫師王必勝也還原昨晚狀況，他透露昨晚整間機場只有返台的2架包機，除工作人員外幾乎空無一人，且觀察到陸方的防疫裝備似乎更優於台灣。

王必勝指出，昨晚天河機場只有這2班返台包機，因此機場內除返台國人及機場人員外都空無一人，同時也觀察到陸方不管是海關還是其他工作人員，防護裝備都較我方優秀，甚至達到醫用等級，在飛機上俯瞰時，也可看到高速公路上無任何人車，顯示當地的管控依舊非常嚴格。

王必勝說，從武漢台辦的口中得知，目前疫情已比先前大幅好上許多，但對於陸方的真實疫情仍然要保守以對。

比較中華航空與東方航空上的防疫差別，王必勝說華航我方可完全掌控，可以做到確實的人員分區隔離，將健康、無感染風險的民眾安排在前排，登機前也會發放綠色貼紙貼在胸口辨識，至於有病毒汙染風險的則做在後排，並間隔五排確保安全，但東航則未採取台灣的作法。

至於華航上有一名國人因機場人員二度檢測發現體溫超標，最後才被臨時開艙門請回，王必勝否認是陸方刻意刁難，認為這是因兩岸的體溫監測標準不同，才會發生的插曲，對於陸方所採取的高標準，也是表達充分尊重。

王必勝解釋，疾管署對發燒的定義設在攝氏37.4度，是經專家會議綜合各種研討所做出的評估，但陸方定義達37度為發燒，落差就產生在這，不能說陸方刻意刁難，只能說他們比較嚴謹，畢竟武漢是全球第一個嚴重疫區，對這樣的標準也是表示尊重，唯一不解的是，為何人都上機，艙門也關了卻還要將她請下飛機。

(中時 )