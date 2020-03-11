泰國內政部今（11）日宣布，取消台灣及另外18個國家的落地簽。

路透社報導，泰國內政部長今天表示，為防止新冠肺炎疫情擴大，泰國已經取消18國落地簽證。

取消落地簽國家包含台灣、保加利亞、不丹、大陸、賽普勒斯、衣索比亞、斐濟、喬治亞、印度、哈薩克、馬爾他、墨西哥、諾魯、巴布亞紐幾內亞、羅馬尼亞、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、烏茲別克、萬那杜。

此外，泰國也取消韓國、義大利、香港等3個地區免簽證入境待遇。

值得注意的是，據新加坡《聯合早報》報導，泰國衛生當局今日指出，2名在曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi）工作的移民官確診新冠肺炎，當局推測，他們可能是在處理抵達泰國的遊客護照時受到感染，報導甚至指出，其中一名移民官曾為從韓國返國的公民進行健康檢查。

(中時電子報)