新冠肺炎疫情影響，各層級門診病患遽減，平均減少2成左右，為疏緩醫院因疫情需求所大幅降低的醫院量能，進而維持醫院的正常營運，全國各級重要醫院院長代表研商達成共識，將向政府爭取特別預算給予醫院紓困，以保障健保點值一點一元，同時診察費加成，另對於醫院所投入的防疫物資、藥品及人事等支出，也應予以適當且合理補助。

私立醫療院所協會理事洪子仁表示，新冠肺炎疫情發生後，全國醫院接受中央疫情指揮中心的指揮，全力投入防疫工作，並於第一時間調整院內醫療動線，將感控層級至最高，且為避免受感染，民眾到醫院門診量大幅下滑，據醫界統計，疫情發生之後，醫學中心門量減25％最多，其次是區域醫院減23％及地區醫院減21％。

社區醫院協會理事長朱益宏表示，此次疫情各層級醫院門急診量大幅下滑，總額點值雖因而上升，但依SARS經驗，疫情過後，病患又會大量回流到醫院，健保點值會大幅下滑，全年下來對不利醫院營運，昨日經全國各級重要醫院的院長代表研商達成共識，將向政府爭取特別預算，保障2020年全年度總額點值一點 1 元及診察費加成，以維持醫院的正常營運，也讓診治疑似或確診病人的醫療人員維持恆常薪資水準。

除此之外，在防疫物資及人力支出上，朱益宏表示，現在指揮中心要求分艙分流，藉以降低院內感染的機會，由於人力不能互為流用，人力支出更甚以往，醫院連行政人員都下來支援，因此會中亦達成共識，將爭取預算，對醫院所投入的防疫物資、藥品及人事等支出，予以合理適當補助。

(中時 )