研華(2395)今舉行法說會，去年全年每股獲利10.51元，公司日前董事會通過配發現金股利7.8元以及1元股票股利，合計8.8元股利。展望今年首季的合併營收預估在3.65億美元~3.75億美元（以美元兌新台幣匯價30元計），毛利率37~39%，營益率11.5~13.5%。

研華綜合經營管理總經理陳清熙表示，新型冠狀病毒造成的停工、部分零件缺料與需求遞延為近期最大風險，但公司在昆山廠的產能利用率已達82.4%，3月底的產能利用率可達9成，到崗率約92.7%。昆山空運回復達9成，陸運也達9成，海運則是百分百的回復。研華下半年擴產計畫提前執行，4月製造產能可望回補，現在的風險是在電池和金屬件的供應鏈，但預計此一風險也會在未來1~2個月逐漸下降。

展望第一季，就區域別表現來看，研華表示，1)受生產與客戶出貨延遲，北美與歐洲區首季預估將衰退6~8%，接單/出貨比值1-2月總計為1.2(去年平均值1.1)。2)大中華區在2~3月明顯受到疫情影響，Q1業績將比去年同期衰退2成多，台灣則成長30%。整體1-2月接單/出貨比1.03。3)新興市場表現波動大，Q1屬個別表現狀況，拉美與東南亞表現優異。

第一季的產品別預測，1)三大事業單位同步受疫情影馨，其中IoT與大中華區域聯結性高，首季將有10%左右面臨衰退，EIOT/SOT則為個位數衰退。2)NC-DMSIAC-DMS:專案訂單受供應鍵影響大，1Q也將預期性出現個位數衰退。3)Q2預估產能因素問題將不存在，區域客戶出貨順暢度與供應鏈是否出現短缺將為營收是否轉為正成長之關鍵。

研華去年合併營收541.44億元、年增11.12%，毛利率38.97%、與前年相當，稅後淨利73.5億元、年增16.9%，EPS 10.51元，優於前年的9.01元。各事業群當中，物聯雲事業群(原「網路暨通訊事業群」)因受惠於SDN產業趨勢帶動，年營收成長兩成，表現最佳；嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group)、工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group)與智能物聯網服務事業群(Service-IoT Group)年營收成長率分別為7%、持平與1%。營收占比最高為工控物聯網事業群，占比約32%，該事業群的毛利率可高達48~53%。

(時報資訊)