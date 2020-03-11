歐冠足球聯賽閉門踢，球場觀眾席空無一人。（美聯社）

新冠肺炎讓不少體育活動不開放觀眾進場，西班牙甲級足球聯賽閉門比賽兩周，歐洲冠軍聯賽（Champions League）同樣也是，今天西甲勁旅瓦倫西亞主場迎戰義甲亞特蘭大的比賽，空蕩蕩的球場只有「一位觀眾」，那就是瓦倫西亞隊資深球迷納瓦洛（Vicente Navarro Aparcio）的銅像。

納瓦洛是瓦倫西亞隊的「骨灰級粉絲」，只要是瓦倫西亞隊主場賽事，他一定會坐在梅斯塔莉亞球場第15排164號這個座位替球隊加油，就算54歲那年因為視網膜剝落影響視力，他依然會出現在球場，去年他去世後，瓦倫西亞隊為了紀念他，幫他製作了一尊銅像，放置地點當然是他的老位子：第15排164號。

隨著新冠肺炎疫情在歐洲更加嚴重，許多運動賽事已經不開放觀眾進場，瓦倫西亞和亞特蘭大的歐冠16強賽，空蕩蕩的球場，納瓦洛的銅像是唯一的觀眾，球團並在座位區利用黑色紙版排出隊名和蝙蝠隊徽，這場比賽最後瓦倫西亞3比4飲恨。

(中時 )