造謠基隆廟口攤商中鏢已1個月，市長林右昌下令查辦，議員質詢警察局長詹永茂（左一）偵辦進度。（許家寧攝）

子弟兵議會連番開炮，基隆市長林右昌低頭整理資料。（許家寧攝）

砲聲隆隆，基隆市議會11日召開臨時會，針對日前大陸返台婦人，未遵守居家檢疫還搭公車「趴趴走」，衛生局竟騎著摩托車載走，相當離譜，不分藍綠議員痛批市府反應「慢半拍！」就連市長林右昌「子弟兵」張顥瀚、準副總統賴清德侄童子瑋都開砲譴責。

「什麼是防疫漏洞﹖這就是漏洞！」童子瑋質詢說，婦人從大陸安徽回來，竟然還搭公車外出採購，還是公車司機通報，市府才得知，衛生局人員騎機車把婦人載回家的影像透過媒體傳播，嚴重打擊市民對政府防疫信心，很多人都不敢出門。

童子瑋認為，當時衛生局回應相關公文還沒收到，顯示市府在防疫態度不夠積極，居家檢疫婦人稱不知道市府有相關關懷服務，代表衛生局宣導不夠！加上日前網路謠傳仁愛市場、基隆廟口有人「中鏢」，仁愛市場整整一個禮拜沒有什麼人。

昔日林右昌子弟兵、民進黨市議員張灝瀚、張秉鈞也同時開砲，張灝瀚說衛生局對於居家檢疫、隔離者若趴趴走，有無相關SOP流程，合理的程序，同時也為那位被指派騎車載婦人的衛生局同仁抱屈，萬一載到染疫者，那還真「蠻衰的」。

張秉鈞也質問警方，網路造謠基隆疫情滿天飛，最近到基隆廟口吃早餐，結果一個人也沒有，很多攤商也都沒開，雖然媒體當時有幫忙澄清，市長林右昌也下令查辦造謠者，「後續呢﹖」、「沒了！」1個月來廟口一樣沒有人，偵辦進度到底在哪裡﹖

(中時 )