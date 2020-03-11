由韓國男團2PM成員玉澤演主演的《The Game：倒數計時》，拍攝期間適逢新冠肺炎爆發，劇組趕在大結局前殺青，上週日正式結束150多天的拍攝期。玉澤演擔心防疫條件不足的弱勢群群，自掏腰包捐贈5000萬韓元給低收入戶家庭，購買口罩等保健用品，他日前也在IG上傳朴海鎮送來的乾洗手凝膠，向粉絲宣導勤洗手預防感染。

玉澤演劇中飾演擁有預見他人死亡超能力的「金泰平」，與飾演重案組女警的李沇熹有許多對手戲，186公分的他練出壯碩肌肉，被封為「野獸派偶像」，觀眾好奇他會不會脫衣露肌？玉澤演笑說：「拜託！如果我脫衣收視率會變高，這世界所有男人都願意脫好嗎？」果不其然他首集小露結實肌肉衝收視，隨著劇情邁入高潮，最新一集他更露出精壯上半身，與李沇熹上演親密「床戲」。

玉澤演在電影《結婚前夜》中遭李沇熹狠甩，這次兩人睽違7年再度合作，戲內狂曖昧放閃，李沇熹還大膽邀約玉澤演一起睡，兩人躺在床上深情對視，玉澤演半裸露出結實胸肌，讓女方依偎在胸口，不過這段85秒的「床戲」僅蓋棉被純聊天，讓網友狂敲碗要滾床過程。《The Game：倒數計時》大結局LINE TV本周四、五中午12點更新。

《The Game：倒數計時》首播衝收視，玉澤演小露精壯身材。（LINE TV提供）

(中時 )