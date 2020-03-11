志工媽媽製作乾洗手液贈送員警，還添加茶樹精油及蘆薈凝膠，分裝可隨身攜帶的瓶罐內。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

志工媽媽們體恤員警為民服務，手工製作100瓶乾洗手液，仔細分裝後贈送員警使用。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

防範新冠肺炎上身，台中市府警察局第六分局西屯派出所志工媽媽們，製作乾洗手液贈送員警，還添加茶樹精油及蘆薈凝膠，分裝成可隨身攜帶的瓶罐內，帶有植物香氣降低酒精對皮膚刺激感，員警感謝志工媽媽的用心，不分公私協力總動員，一起度過艱關的防疫期。

疫情升溫，避免人潮群聚，但身為人民保母的警察，在外處理事情時，常需面臨各種情況及接觸公共場所，很多時候無法第一時間馬上洗手消毒殺菌。

西屯派出所的志工媽媽們，體恤員警為民服務，必須接觸人群，還要處理包羅萬象的事務，特地手工製作100瓶乾洗手液，仔細分裝後 贈送員警使用。

有別於一般的乾洗手液素材，志工媽媽擔心有人對酒精過敏，除了基本的酒精液外，還貼心的添加茶樹精油與蘆薈凝膠，使用時還可以感受植物香氣，防疫功能之外，還增加蘊藏志工媽媽的香氛。

全球陷入新冠肺炎肆虐的壓力，防疫工作人人有責，千萬不可忽視，除了佩戴口罩，盡量避免去人群眾多地方外，勤洗手更是重要的步驟，酒精及乾洗手液也成為熱門的防疫物資，這一瓶瓶志工媽媽製作，愛心品牌的乾洗手液，溫暖西屯派出所員警的心。

台中市府警察局第六分局西屯派出所志工媽媽們，製作乾洗手液贈送員警。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

(中時 )