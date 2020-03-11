聯合國氣象組織（WMO）10日公布2019年的海洋調查報告，內容指出，2019年是有紀錄以來第2高溫，包括聯合國秘書長谷特雷斯也警告，由於暖化導致海水酸化、造成魚獲短缺，人類離地球升溫1.5度不遠！

根據《半島電視台》引述WMO的報告指出，2019年是有氣象觀測紀律以來第2熱的1年，僅次於2018年。氣象專家指出，地球依靠海洋和極圈來調節氣候，這兩者都極易受到氣候變遷的影響，報告點出，由於大氣中多餘的熱量有90%被海洋吸收，導致全球各地的海洋，平均有2個月處於不正常的高溫現象，84%的海洋至少都歷經過1次不正常的熱浪。

海洋吸收的多餘熱量，除了提供或調節地球上大部分的雨水、飲用水、食物和天氣系統之外，海洋更從地球大氣中吸收20%至30%人為排放的二氧化碳，是抵禦氣候變遷帶來嚴重影響的重要屏障。另外，光是海洋吸收熱能讓海水體積膨脹，就佔了海平面升高的3成，再加上海溫升高導致融冰，導致2019年的平均海平面高度達到歷史新高。

聯合國氣象組織公布2019年的海洋調查報告，數據顯示，2019年是有紀錄以來第2高溫。（圖／ＷＭＯ）

海洋升溫讓更多二氧化碳融入海水，報告提到，造成海洋酸化，2009至2018年間，海洋吸收大氣中23%的二氧化碳，惡性循環也讓海洋生態系統受害，像是珊瑚礁等生態系統的生存將受到威脅，海洋熱浪、颶風等現像將變得更加頻繁和嚴重，海平面上升和極端氣候問題將迫使數百萬人流離失所。

人類在海洋中的其他活動，比如過度捕撈等，也都在進一步危害海洋生物多樣性和生態系統溫。（圖／ＷＭＯ）

除了氣候危機之外，人類在海洋中的其他活動，比如過度捕撈、油氣鑽探、塑膠污染和未來可能發生的深海採礦等，也都在進一步危害海洋生物多樣性和生態系統，削弱著海洋在應對和減輕氣候變遷上的能力。

根據計算，目前人類的排放速度相當於每小時向海洋傾倒100萬噸二氧化碳。毫無疑問的是，我們需要加快努力遏制碳排放，並採取更多措施保護海洋，以避免人類、環境和經濟毀滅性的後果。

聯合國秘書長谷特雷斯坦承，對這次的報告結果感到相當失望，他同時警告，如果各國再繼續依現行模式發展，那2016年各國制訂的《巴黎氣候協議》中，阻止地球升溫攝氏1.5至2度的目標，恐將失守。

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(中時電子報)