學生自行設計組裝樂高積木，利用超音波與紅外線感應器，搭配Mindstorms EV3、Arduino等程式控制開發平台，感應驅動馬達帶動學生設計的樂高組件，完成自動按壓噴嘴的動作。（吳建輝攝）

因為市面上販售的酒精容器百百種，同學也設計適用不同體積的大小的「防疫機器人」來應對不同需求。（吳建輝攝）

現在興華國小小朋友，進入校園都是用「防疫機器人」進行手部消毒。（吳建輝攝）

受到新冠肺炎影響，幾乎所有學生都需先量測體溫，並噴灑消毒酒精或消毒水，才能進入校園，彰化縣二林鎮興華國小學生，利用可程式控制的樂高積木，自製研發打造4台可自動噴灑酒精的「防疫機器人」，讓校長可以不用辛苦地站在門口，改由「防疫機器人」守護他們的健康。

這些機器人由五年級的小朋友所打造，參與製作的黃婉婷同學說，因為看到校長與老師，每天早上都得站在校門，幫所有同學噴灑酒精消毒，覺得非常辛苦，所以請老師協助，與同學同心協力打造「防疫機器人」。

校長莊世雄說，學生在老師指導下，利用課堂所學，自行設計組裝樂高積木，利用超音波與紅外線感應器，搭配Mindstorms EV3、Arduino等程式控制開發平台，感應驅動馬達帶動學生設計的樂高組件，完成自動按壓噴嘴的動作。

校長還說，因為市面上販售的酒精容器百百種，同學也設計適用不同體積的大小的「防疫機器人」，像玻璃罐型的酒精體積較大，就得將組件放大，還有因為噴瓶的噴嘴不好買，也另外設計利用抽水馬達抽取酒精的「防疫機器人」，來應對不同需求。

指導老師施銘曜說，同學在一年級就會開始接觸科學積木課程，慢慢進階到五年級開始學習程式編輯，由於這些小朋友各個都是高手，去年參加縣內科技博覽會科技創意實作競賽，奪下國小機電整合組第一名，組裝一部「防疫機器人」僅需要兩節課的時間。

(中時 )