交通部高速公路局透過ETC大數據分析國道超速情形，發現有駕駛竟然在今年2月份的29天內，其中19天上路是重大超速，已將資料提供給國道公路警察局加強取締，並公布10大黑名單車牌。

高公局表示，已掌握2月份行駛國道超過最高速限60公里以上的嚴重超速車輛中，累積違規天數最多之前10大違規車輛，呼籲超速累犯駕駛應自我克制，10次車禍9次快，不要因為個人短暫的刺激與快感，而造成自身及無辜用路人的傷害，更導致好幾個家庭的破碎。

根據「道路交通管理處罰條例」規定，汽車駕駛人行駛高速公路車速超過規定之最高速限，處3000到6000元罰緩；若超速60公里以上者，依同條例第43條規定，將依級距處以罰鍰，最高可處2萬4000元，當場禁止其駕駛，並吊扣汽車牌照3個月，若因而肇事者，將吊銷其駕駛執照。另若2輛以上汽車在道路上競駛、競技者，處3萬到9萬元罰鍰，並當場禁止其行駛及吊銷其駕駛執照。

高公局指出，該份黑名單是以「違規天數」排名，最嚴重的情況，是同一車輛在1個月內，有19天都是嚴重超速；18天嚴重超速的有4輛，17天嚴重超速有1輛，16天嚴重超速的有3輛。高公局說，最嚴重的違規超速高達80公里，等於是在國道上開到近200公里。

(中時 )