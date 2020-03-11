立法院今(11)日召開教育文化委員會，體育署長高俊雄在備詢時提到，如果新冠肺炎疫情持續且沒有減緩，將建議中華職棒延後開幕比賽。

立法院教育及文化委員會今日邀請教育部報告業務概況，民進黨立委張廖萬堅在質詢時提到，受到新冠肺炎疫情影響，國際許多重大職業運動賽事都已暫停或延後舉辦，在國內的部分，原定3月底開打的中華職棒，預計會湧入相當多的人群，想了解體育署將如何進行防疫工作。

張廖萬堅說，有建議入場觀眾可採取「梅花座」，但也有聲音主張將中職比賽採實名制購票，或規定觀眾必須戴口罩入場等，但目前都沒有定案，因此希望體育署盡快與中央流行疫情指揮中心討論。

體育署署長高俊雄則在會中回應，中職預計明(12)日召開防疫作業會議，體育署會要求邀地方政府參與。另外在2月時高中體總舉辦超過100場的籃球、棒球賽，全部採取閉門比賽，作法是以最高標準防疫，中職比賽可做為參考。

張廖萬堅也不斷提問，如果疫情沒有減緩，中職比賽是否將延後舉行，對此高俊雄則說，若要比較各項防疫措施的優先順序，體育署的態度是疫情若沒有減緩，建議中職延後賽事。

(旺報 )