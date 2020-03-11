已婚的民眾黨中央委員、台北市文化基金會副執行長張益贍與民眾黨團助理蔡宜芳爆出不倫戀，民眾黨今決議將張停職、蔡則接受調查，台北市議會國民黨團書記長應曉薇表示，張益贍擔任市府重要基金會職務更領有高薪，未善盡職守等同浪費公帑，文基會應公布張出勤狀況，張並應立即離開職務。

應曉薇說，黨主席柯文哲身為台北市長應明白張益贍何止影響民眾黨形象，更危害市府形象，提醒柯文哲，因蔡宜芳過去也曾被市府刻意安排為擔任社會局機要，未來請柯市長用人應公私分明。

(中時 )