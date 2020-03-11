張益贍與蔡宜芳爆不倫戀 應曉薇：張應立即請辭 16:022020/03/11 中時 譚宇哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市議會國民黨團書記長應曉薇。（資料照,林縉明攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 已婚的民眾黨中央委員、台北市文化基金會副執行長張益贍與民眾黨團助理蔡宜芳爆出不倫戀，民眾黨今決議將張停職、蔡則接受調查，台北市議會國民黨團書記長應曉薇表示，張益贍擔任市府重要基金會職務更領有高薪，未善盡職守等同浪費公帑，文基會應公布張出勤狀況，張並應立即離開職務。 應曉薇說，黨主席柯文哲身為台北市長應明白張益贍何止影響民眾黨形象，更危害市府形象，提醒柯文哲，因蔡宜芳過去也曾被市府刻意安排為擔任社會局機要，未來請柯市長用人應公私分明。 (中時 ) #張益贍 #蔡宜芳 #中央委員 #不倫戀 #台北市文化基金會副執行 #民眾黨 #應曉薇 #市府 #台北市 #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 社論／記取小綠失敗教訓 04:102020/03/07 時論廣場 北市女性購屋力 稱霸六都 04:102020/03/10 產業．科技 民眾黨推薦監委、考委人選出爐 這3人雀屏中選 17:272020/03/10 政治 柯文哲反核立場變了 王浩宇炮轟：這就是柯學 20:332020/03/10 政治 【不倫民眾黨1】柯P心腹激戀F奶女助理 當街親親摩鐵煲愛 07:342020/03/11 政治 【不倫民眾黨1】中央委員親親F奶女助理 當街激吻摩鐵開房 09:142020/03/11 社會 【不倫民眾黨2】柯P心腹偕女助理 「滑進」汽車旅館秘密授課3小時 09:022020/03/11 政治 【不倫民眾黨2】「滑進」知名汽車旅館 開房3小時餵豆漿？ 09:142020/03/11 社會 【不倫民眾黨3】停紅線聊天伸手探索 女方不捨纏綿到深夜 09:582020/03/11 政治 柯P心腹被爆與美女黨員進摩鐵 網挖出黑歷史 10:222020/03/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜無預警開直播 曝：正式規劃下一階段 - 政治 唐慧琳罹癌消息曝光 韓國瑜說話了 - 政治 柯P心腹被爆與美女黨員進摩鐵 網挖出黑歷史 - 政治 女兒被爆不倫 蔡宜芳父：她不可能主動 - 政治 蔡宜芳沾人夫 網崩潰：真令人失望、噁心 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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