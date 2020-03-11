彰化縣政府啟動幸福公車計畫，目標預計在3年計畫期程，規劃新增50座候車亭、61座智慧型站牌及38座靜態整合式站牌。（吳敏菁攝）

彰化縣政府啟動幸福公車計畫，目標預計在3年計畫期程，規劃新增50座候車亭、61座智慧型站牌及38座靜態整合式站牌。（吳敏菁攝）

彰化到台中朝馬新闢16路公車，4月要首航了。（吳敏菁攝）

彰化縣有16條國道客運路線、50條公路客運路線、14條市區客運路線，但僅建置完成43座候車亭、119座智慧型站牌，許多人苦候公車，不僅沒得遮風避雨、也沒座椅，彰化縣政府啟動幸福公車計畫，目標預計在3年計畫期程，規劃新增50座候車亭、61座智慧型站牌及38座靜態整合式站牌，縣長王惠美也預告彰化到朝馬公車4月要首航了。

縣長王惠美表示，進步城市都有發達公共運輸，公車是第一步，但四處巡查，常發現了許多老人家、學生族，站在路旁等公車，真的辛苦了，議員曹嘉豪也拍攝搭公車一日，為了讓公車更好，吸引更多人來搭乘，決心來啟動這次幸福公車計畫，不只將候車亭的建置與智慧化，更加增候車亭，美化停車空間，庭整合公車動態資訊，鄉親也能從相關的行動APP查詢，透過智慧科技整合，讓鄉親更喜歡搭乘公車。

工務處長林漢斌簡報，候車亭特色在打造讓搭車族掌握公車資訊的乘車環境，簡約造型主體兼具城市美學、並設計反向是候車亭解決路側坑間不足，減少雨天候車不便性、確保老弱婦孺安全，預期成功到2022年候車亭增加到93座，智慧型站牌從119座到180座。

王惠美表示，彰化縣積極新闢公車路線，運量逐年成長，2013年搭乘8萬5135人次，2016年17萬3854人次，到了2019年已經有64萬2574人次了，打造幸福城市，縣府除了積極爭取交通部公路總局「公路公共運輸多元推升計畫」經費補助，不足部分，縣府每年更編列300萬元預算規劃，規劃新增50座候車亭、61座智慧型站牌及38座靜態整合式站牌，並完成建置溪湖轉運站及落實鹿港轉運站BOT案進入實質興建工程階段，希望串連26鄉鎮市。

王惠美也預告，新闢「16路」彰化到彰化市朝馬站即將在4月舉行首航典禮，營運第一個月免費搭乘，平日每天共10班次，上午7點到晚上20點；例假日16班次，上午7點到晚上22點，從彰化站到台中朝馬，總路長18.7公里、36分鐘，彰化縣12站、臺中市3站，停靠站包括，彰化火車站、車路口、長順街口、市子尾、和調里、彰化縣原住民生活館中庄子、山子腳、安溪路、大竹、鮮乳廠、香山里、臺中國家歌劇院、老虎城、朝馬轉運站，遇全票60元。

(中時 )