台灣大哥大總經理林之晨11日再度在臉書發文，他表示，早先同業有所謂「電信三雄變兩雄」的說法，他個人非常贊成，他說，從近期財務表現，可以明顯看出台灣大是三家中唯一維持營收、獲利成長的企業，隨著第二曲線momo持續高速成長，台灣大哥大也早已脫離電信慘業 ，大步邁向新時代科技公司的行列，他也祝福剩下的兩雄，能早日找到新的成長引擎。

市場解讀，台灣大與遠傳兩家總經理再度互嗆。之前遠傳總經理井琪認為，電信市場一大（中華電）、兩中（台灣大、遠傳）、兩小（台灣之星、亞太電）的局勢，因為5G競標結果而改變為「大聯盟」與「小聯盟」的戰局，中華電拿到90MHz頻譜、遠傳拿到80MHz頻譜將躍升為「大聯盟」。

林之晨表示，台灣大今年 1、2 月再此繳出優異的好成績， 除了營收較去年同期成長 7%，稅後淨利更是年增達12%，是三家中唯一維持營收、獲利成長的企業，隨著第二曲線momo持續高速成長，台灣大哥大也早已脫離電信慘業 ，大步邁向新時代科技公司的行列，在此祝福剩下的兩雄，能早日找到新的成長引擎。

另外，他也透露，台灣大正在積極招募數位人才，包括電腦科學（軟體工程）、數據科學、數位行銷等領域，歡迎各界菁英加入台灣大哥大以及集團旗下的momo等優質公司。

他也感謝台灣大、momo、AppWorks 等集團同仁過去兩個月的努力，讓 「好速成雙」行動上網+家用光纖吃到飽方案，全館 5% 回饋無上限的momo卡 等新產品寫下佳績。

(工商 )