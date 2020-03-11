在新型肺炎影響下，國際航空運輸協會 （IATA）警告，疫情恐導致全球航空業今年損失逾千億美元，然而在全球運量急凍之下，飛歐洲航線的航空公司卻照樣執行「沒乘客也要飛」的「鬼航班」，遭外界痛批不環保。

鬼航班的現象背後，其實不得已。據《世界日報》報導，在「不飛就取消的」歐盟規定之下，航空公司必須維持一條航線行80%的航班飛行，以確保下一季繼續保有重要航點；也因此，英國維珍航空（Virgin Atlantic）坦承，就算航班上只有兩三個乘客，照飛不誤，以守住航線，尤其是往返倫敦希斯洛機場的起降時段更是要守住。

英國維珍航空執行長韋斯（Shai Weiss）說：「在某些情況下，我們被迫繼續駕駛幾乎是全空的客機，否則就會失去我們寶貴的機場地位。」目前只有飛往中國和香港的航班獲得短期緩解，但其他航線未能即時放寬。

英國航空產業組織(Airlines UK)執行長艾德斯萊德(Tim Alderslade)批評此舉不只不合理，還浪費油、金錢，產生碳排放量。

歐洲委員會主席烏爾蘇拉·馮·德·萊恩她擔心，航空業的狀況在未來幾天或幾週內惡化。英國交通大臣夏普斯(Grant Shapps)敦促終止「不飛就取消」規則。

在環保人士批評下，所有飛歐洲航線的航空公司們正發起集體遊說，要求歐盟放寬這項規範到今年秋天。

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(中時電子報)