新冠疫情蔓延，台灣各行各業都受衝擊，只要有人口群聚的地方，都會自主提高防疫措施。尤其，防疫指揮中心上週已公布「公眾集會因應指引」，讓主辦單位可以評估活動性質，建議有較高風險者，應延期或取消，或改以其他方式辦理，避免集會發生群聚感染。

我是旌旗教會教友，其實教會的運作也受到影響，疫情延燒之下，教會立即採取行動，很早就向教友通告防疫措施，包括戴口罩、酒精消毒、量體溫、禱告不按手，以及分散入座等。教會也特別叮囑，若教友出現呼吸道症狀或不舒服，應請假在家休息，並藉由線上直播「做主日」、參與聚會即可。

日前，我和其他教友們看到韓國新天地教會、大甲媽遶境等新聞發燒時，會擔憂政府下令禁止活動；教友們之間也會討論要不要去教會，但最後因為信仰、教會活動是生活重心之一，討論到最後關心的仍是不能聚會怎麼辦，所以決定齊心把防疫措施做好。教會真的非常謹慎，不只是一次通告防疫措施，每日也會以line提醒教友注意，配合政府防疫政策。

1995年誕生的旌旗教會，台中市為發源地，在台灣有20個分堂點，包括台北、桃園、中壢、新竹沙鹿和斗六等，台灣教友至少有8千人以上；海外則有27個分堂點，包括美西、美東、金邊和奧克蘭等，全球人數近萬人。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)