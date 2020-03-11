一家老小尋歡作樂，沒想到卻釀成憾事！桃園市一對周姓兄弟，因不滿黃姓繼父早年介入家庭造成雙親離異，甚至導致父親長期抑鬱逝世，去前10月中，周姓兄弟與繼父等親友聚會，飲酒作樂過程中，提到陳年往事心生不滿，爆發爭執，不僅毆打黃男還持球棒痛毆，導致黃男送醫不治，桃園地檢署11日依傷害致死罪嫌將周姓兄弟提起公訟。

檢方調查，周姓兄弟的母親在2004年離家，和50歲的黃姓繼父交往同居，周姓兄弟看著親生父親長期鬱鬱寡歡4年前過世，對於黃男介入家庭以致父母離異，因此懷恨在心。

去年10月中晚上，周姓兄弟與黃男等親友在龍潭區一間卡拉OK聚會時，因為提到這段往事爆發衝突，過程中，周姓兄弟將已意識不清的黃男推倒在地，黃男頭部受到撞擊，但2兄弟不罷休，又將黃男帶到龍潭區龍源路附近空地，手持球棒毆打腿部及腹部等處，最後才將黃男帶回母親住所。

隔日母親察覺黃男已沒呼吸心跳，將黃男送醫急救，因顱內出血引發中樞神經休克導致身亡。本案經由黃男兒子提告，周姓兄弟坦言毆打黃男，桃園地檢署依過失致死罪嫌提起公訴。

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(中時電子報)