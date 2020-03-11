韓國繼首爾一間電話客服中心爆發群聚感染後，大邱等其他地區也傳出客服中心人員確診消息。當局表示，防疫專線客服中心將在近2到3週內建立遠端工作系統，客服人員將在家上班。

首爾九老區一間電話客服中心10日爆發群聚感染，目前已有90多例確診，其中77人均為同層樓員工；大邱市6家客服中心已出現10例確診。

客服中心因有大批客服人員長時間共處密閉空間，且不停地說話，形成武漢肺炎群聚感染的新溫床，客服中心惡劣的工作環境也成為政府防疫最新焦點。

韓聯社報導，位於大邱市達西區聖堂洞的三星電子客服中心，目前已有5人確診，辦公室中每個座位間僅有約1公尺高的隔板做分隔，所有人共用1部電梯上下班，用餐時間也都在同一個空間裡。

據客服中心員工表示，確診者所在的2樓辦公室中，共有200多人一起工作，3樓則有50多人。知情人士向韓聯社表示，隨便在辦公室內繞一圈，都能看到半數人有咳嗽、發燒症狀。

員工描述，2月26日有人發燒，負責人拿了數個體溫計過來反覆測量，還說若想回家必須要填寫早退申請書，一個小時都不放過。

為防止這類人群密集場所再發生群聚感染，韓國防疫當局今天表示將針對客服中心、網咖等高風險場所擬定管理方針。

除了民間企業，中央防疫對策本部今天表示，1339防疫專線客服中心目前分為3處辦公，內部正就消毒工作、盡可能拉開所有員工的座位距離等做法研擬防疫方針，同時也將改為在家遠端工作方式，預計需要2到3週建立系統。

大邱市府相關人士表示，市府目前正在調查市內還有多少客服中心未登記管轄。

(中央社)