英國中央銀行英格蘭銀行（BOE）今天決議降息2碼，將基準利率從0.75%調降至0.25%，以提振受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情衝擊的英國經濟。

英格蘭銀行表示，貨幣政策委員會（MPC）決議調降基準利率50個基點至0.25%，這是英國央行自2016年8月以來首次降息。

英國央行維持購入政府債券目標在4350億英鎊，並將公司債收購目標維持在100億英鎊不變。

(中央社)