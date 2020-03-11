武漢肺炎衝擊 英國央行降息2碼救經濟 16:382020/03/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國中央銀行英格蘭銀行（BOE）今天決議降息2碼，將基準利率從0.75%調降至0.25%，以提振受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情衝擊的英國經濟。 英格蘭銀行表示，貨幣政策委員會（MPC）決議調降基準利率50個基點至0.25%，這是英國央行自2016年8月以來首次降息。 英國央行維持購入政府債券目標在4350億英鎊，並將公司債收購目標維持在100億英鎊不變。 (中央社) #英國 #降息 #銀行 #央行 #基準 也許您會感興趣 國際熱門新聞 台灣又變台北周邊？美霍普金斯大學突改全球疫情地圖 - 國際 紐約爆全美最大規模群聚感染 州長急劃封鎖區 部隊進駐 - 國際 防新冠疫情擴大 泰國取消台灣落地簽 - 時事 篤定出線！拜登連勝輕取關鍵州 楊澤安表態支持 - 時事 照護中心爆群聚感染！護士來電「母親體溫正常」 女反嗆：我媽死了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。